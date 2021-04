Desde comprar productos de Etsy hasta crear TikToks, algunos de los afortunados que han sido vacunados están muy interesados ​​en celebrar su "tribu" de vacunas Nombre: Lealtad de vacunas. Edad: incluso más reciente que la selfie de la vacuna. Solo recuérdamelo. ¡¿Hola?! Una selfie, como la estás consiguiendo, en el brazo. Seguramente tu ... Obvs. ¿Cuál tuviste? Oxford / AstraZeneca, y yo también estaba muy contento…. ¡Decir ah! ¡Son las tribus de Harry Potter de nuevo! Lo que te convierte en Slytherin, ¡abucheo! Come la muerte, mortífago ... ¿Slytherin? ¿Qué? ¿Cuál tuviste? #TeamPfizer! ¡Hurra! Gryffindor. Espera, estamos hablando de vacunas que salvan vidas en una pandemia mundial. ¿Por qué la obsesión por Harry Potter? Alguien citado en el New York Times comparó la lotería de qué vacuna obtienes con el Sombrero Seleccionador en Hogwarts. ¿Quién lo hizo? Solo un tipo, llamado David Thomas, en Plymouth, Michigan. Ese no es el punto. ¿Y cuál es el punto? Fidelización de vacunas. ¿Es eso realmente una cosa? Seguramente la mejor vacuna es cualquiera que esté disponible. Eche un vistazo a Ellyn Marsh. ¿Quién es él? Actor de Broadway. También TikTokker. Publicó un video en el que finge estar en un club, presumiendo con aire de suficiencia de la música qué vacuna recibió. Casi un cuarto de millón de me gusta hasta ahora. ¿Y cuál tenía ella? No importa ... Está bien, Gryffindor. Llámala Hermione Granger si quieres. ¿Eso convertiría a Moderna en Hufflepuff? Quizás. Y Johnson & Johnson, el otro que nunca recuerdo. Ravenclaw. Está bien, pero necesitamos más de un video de TikTok y un tipo en Michigan para que yo crea en la lealtad a las vacunas. ¿Qué tal si la gente recibe camisetas estampadas con las tribus a las que se han unido? Hay una tienda en Etsy llamada ViralMerchCo donde puedes comprar camisetas y sudaderas de diferentes colores con cosas como "Moderna" escrito sobre una imagen de un águila calva patriótica que lleva una jeringa. O "Pfizer Alumni, Est 2021". Supongo que es perfectamente natural después de enterarse de que alguien acaba de recibir un pinchazo para preguntar ¿cuál es? Y si algo potencialmente le ha salvado la vida, es posible que sienta cierto afecto, incluso apego, hacia él. The New York Times incluso ha acuñado un término para el merchandising. ¿Y ese término es? Pharmcore. ¿Qué pasa con las personas en lugares como Alemania y Botswana, donde el porcentaje de vacunados es mucho más bajo que en el Reino Unido y los EE. UU.? Exactamente, ese es un tema más importante. Cuando el mundo sea criticado, dejemos que el pharmcore global se difunda. Via: The Guardian