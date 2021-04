El documental de Netflix Seaspiracy, realizado por el equipo detrás de la galardonada película de 2014 Cowspiracy, critica la idea de la pesca sostenible y acusa a la industria de utilizar mano de obra esclava y otros abusos contra los derechos humanos. La película de 90 minutos es uno de los 10 programas de Netflix más vistos y ha sido elogiada por celebridades como Bryan Adams. George Monbiot de The Guardian se encuentra entre los entrevistados en la película, y le dice a Anushka Asthana que arroja luz sobre algunos de los aspectos más turbios de la industria pesquera que no han sido informados en los medios. El documental, sin embargo, también ha sido muy criticado por su enfoque, estilo y errores fácticos. El ecologista marino Bryce Stewart le dice a Anushka que la pesca se puede hacer de manera sostenible y que la visión de Seaspiracy sobre el tema es demasiado simplista. Note By: The Guardian