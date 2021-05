La pandemia de Covid fue un desastre evitable que no tendría por qué haber costado millones de vidas si el mundo hubiera reaccionado más rápidamente, según un panel independiente de alto nivel, que critica a los líderes mundiales y pide cambios importantes para ponerle fin y garantizarlo. no puede volver a suceder. El informe del panel, presidido por la ex primera ministra de Nueva Zelanda Helen Clark y Ellen Johnson Sirleaf, ex presidenta de Liberia, encontró “eslabones débiles en todos los puntos de la cadena”. Dijo que la preparación fue inconsistente y con fondos insuficientes, el sistema de alerta demasiado lento y demasiado dócil, mientras que la Organización Mundial de la Salud no tenía el poder suficiente. Concluyó que la respuesta había exacerbado las desigualdades. “El liderazgo político global estuvo ausente”, dijo el informe. Clark describió febrero de 2020 como "un mes de oportunidad perdida para evitar una pandemia, ya que muchos países optaron por esperar y ver". "Para algunos, no fue hasta que las camas de la UCI de los hospitales comenzaron a llenarse que se tomaron más medidas", dijo. “Y para entonces ya era demasiado tarde para evitar el impacto de la pandemia. Lo que siguió a continuación fue un ganador se lleva toda la lucha por el PPE y la terapéutica. A nivel mundial, los trabajadores de la salud se sometieron a pruebas hasta sus límites y las tasas de infección, enfermedad y muerte se dispararon y continúan aumentando ". Sirleaf dijo: “La situación en la que nos encontramos hoy podría haberse evitado. Un brote de un nuevo patógeno, Sars CoV-2, se convirtió en una pandemia catastrófica que ahora ha matado a más de 3,25 millones de personas y sigue amenazando vidas y medios de subsistencia en todo el mundo. Se debe a una gran cantidad de fallas, lagunas y retrasos en la preparación y la respuesta. Esto se debió en parte a que no aprendimos del pasado ". Se deben tomar medidas urgentes, dijo. “Hay muchas revisiones de crisis de salud anteriores que incluyen recomendaciones sensatas. Sin embargo, se sientan acumulando polvo en los sótanos de la ONU y en los estantes del gobierno ... Nuestro informe muestra que la mayoría de los países del mundo simplemente no estaban preparados para una pandemia ”. El informe fue encargado por el director general de la OMS a instancias de los estados miembros, que pidieron en la Asamblea Mundial de la Salud en mayo del año pasado una revisión imparcial de lo sucedido y lo que se podría aprender de la pandemia. El panel pide cambios radicales para reunir a los jefes de estado para supervisar los preparativos para la pandemia, asegurando que las finanzas y las herramientas que el mundo necesita estén en su lugar. Quieren una OMS que se mueva más rápido y cuente con mejores recursos. Y quieren un compromiso ahora de los líderes de los países ricos para suministrar vacunas al resto del mundo. El informe dice que los chinos detectaron e identificaron el nuevo virus rápidamente cuando surgió a fines de 2019 y dieron advertencias que deberían haber sido atendidas.

"Cuando miramos hacia atrás a ese período a fines de diciembre de 2019, los médicos en Wuhan actuaron rápidamente cuando reconocieron a las personas en un grupo de casos de neumonía que no eran normales", dijo Sirleaf. Se envió una alerta en Wuhan sobre un virus potencialmente nuevo, que fue "detectado rápidamente por áreas vecinas, países, los medios de comunicación, en un sitio de informes de enfermedades en línea, y por la OMS", dijo. “Esto muestra el beneficio y la velocidad de los informes de código abierto, pero los sistemas que debían validar y responder a esta alerta eran demasiado lentos. El sistema de alerta no funciona con suficiente velocidad cuando se enfrenta a un patógeno respiratorio que se mueve rápidamente ”. La OMS "se vio obstaculizada y no ayudada por las normas y procedimientos sanitarios internacionales", dijo Clark. Las normas que rigen cuándo la OMS puede declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional se adoptaron en 2007. Vinculan a la OMS a la confidencialidad y la verificación, impiden una acción rápida y prohíben a los países cerrar innecesariamente sus fronteras contra el comercio. Cada día cuenta, dijo el panel, que cree que la emergencia podría haberse declarado antes del 22 de enero, en lugar del 30 de enero, como sucedió. Durante “el mes perdido” de febrero, los países deberían haberse estado preparando. Algunos lo hicieron y han sufrido mucho menos que los que no. “Los países con la ambición de contener y detener agresivamente la propagación cuando y donde sea que ocurra han demostrado que esto es posible”, dice el informe. Algunos países "devaluaron y desacreditaron" la ciencia, negando la gravedad de la enfermedad. "Esto ha tenido consecuencias mortales", dijo Clark. "Esto se ha visto agravado por la falta de liderazgo global y coordinación de las tensiones geopolíticas y el nacionalismo que debilitan el sistema multilateral, que debería actuar para mantener el mundo seguro". El informe recomienda la creación de un “consejo mundial sobre amenazas a la salud”, dirigido por jefes de estado, para mantener la atención sobre las amenazas de pandemias entre emergencias y garantizar la acción colectiva. Pide una sesión especial de la asamblea general de la ONU a finales de este año para acordar una declaración política. La OMS debe tener más poder y más financiamiento, mientras que sus directores regionales y el director general deben cumplir un solo mandato de siete años. El panel dice que está "profundamente preocupado y alarmado" por las altas tasas actuales de transmisión del virus y la aparición de variantes. Cada país debe tomar las medidas necesarias para frenar la propagación, dice el informe. Los países de ingresos altos con suficientes vacunas ordenadas para sus propias necesidades deben comprometerse a proporcionar al menos mil millones de dosis antes del 1 de septiembre a Covax, la iniciativa respaldada por la ONU para llevar vacunas a 92 países de ingresos bajos y medianos, y más de 2 mil millones de dosis antes del 1 de septiembre. mediados de 2022. Los países del G7 deben proporcionar el 60% de los $ 19 mil millones (£ 13,45 mil millones) necesarios para vacunas, terapias, pruebas y fortalecimiento de los sistemas de salud, con el resto del G20 y otras naciones de altos ingresos. La OMS y la Organización Mundial del Comercio deben unir a los países productores de vacunas y los fabricantes para ayudar a aumentar la producción en todo el mundo, y si no sucede nada, entonces la exención de patente que los países de ingresos medios han pedido y que Estados Unidos ha respaldado debería entrar fuerza.