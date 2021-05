La maestra de Grand Island Senior High School, Tracy Jakubowski, ha sido nombrada Maestra del año de la escuela secundaria de la Academia Preparatoria Universitaria de Nebraska (NCPA) 2020-2021. Las nominaciones son proporcionadas por académicos de NCPA y enviadas para revisión. “Cuando Karen (Palacios) me contó que había sido seleccionada para este honor, me sentí honrada”, dijo la Sra. Jakubowski. “Desde escribir nominaciones para estudiantes de octavo grado cuando enseñé en Walnut Middle School hasta apoyar a los estudiantes de NCPA en mi salón de clases en GISH, he visto de primera mano las oportunidades que la academia brinda a nuestros niños. “También ha sido increíble ver a los antiguos estudiantes desde lejos en sus viajes como estudiantes universitarios después de su lanzamiento de GIPS. Ser nominado y elegido como Maestro del año de secundaria de NCPA significa mucho, porque proviene de los estudiantes y ellos son la razón por la que hacemos lo que hacemos. A lo largo de mi carrera en educación, he aprendido que la base de la enseñanza es formar relaciones sólidas y que los niños sientan que tienen a alguien de su lado; este premio reafirma que se sienten apoyados y eso es lo que importa ”. “Estoy muy orgulloso de la Sra. Jakubowski y del impacto que ha tenido en muchos de nuestros estudiantes”, dijo el director ejecutivo de Grand Island Senior High School, Jeff Gilbertson. “Este premio es muy merecido. La Sra. Jakubowski es una trabajadora incansable y una líder notable. Nos sentimos honrados de tenerla en GISH ".