Millones de trabajadores desempleados enfrentan dificultades después de que una ola de gobernadores republicanos anunciaron que buscarán cancelar los beneficios federales extendidos por desempleo de $ 300 a la semana en respuesta a reclamos de las industrias de restaurantes, servicios de alimentos y hotelería de que están experimentando dificultades para contratar trabajadores. Al menos 22 estados liderados por republicanos han anunciado planes para cancelar los beneficios extendidos, incluidos Montana, Carolina del Sur, Alabama, Iowa, Idaho, Missouri, Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Indiana, New Hampshire, Mississippi, Arkansas, Tennessee. , Ohio, Utah, Alaska, Georgia, Virginia Occidental, Texas y Arizona. Las cancelaciones afectarán a más de 3.6 millones de trabajadores que actualmente dependen de los beneficios por desempleo, ya sea eliminando o recortando severamente su salario. El Plan de Rescate Estadounidense firmado por Joe Biden autorizó los beneficios federales por desempleo pandémico hasta el 6 de septiembre, pero estos estados están optando por poner fin a los beneficios antes de tiempo, a partir de junio. Nequia Nichole Fugate trabajaba en el cuidado de niños en el condado de Jefferson, Tennessee, antes de que llegaran los cierres por coronavirus en marzo pasado. Ella ha dependido de la asistencia por desempleo pandémico ya que los padres a los que proporcionó cuidado infantil no pueden pagar los servicios de cuidado infantil en este momento. “Estoy muy ansioso y en pánico desde el anuncio del gobernador. No puedo creer que esto suceda durante una pandemia, estos beneficios fueron lo único que me ayudó a salir adelante ”, dijo Fugate. Ella agregó: “Me voy a quedar sin teléfono, automóvil, gasolina, alimentos y dinero para pagar mis medicamentos. Actualmente también estoy entre viviendas. Todo el mundo ha sobrevivido lo mejor que ha podido. La mayoría de nosotros no tenemos seguro médico, y mucho menos una red de seguridad de ahorros a la que recurrir. Los cheques de estímulo se han gastado en necesidades, los fondos son más bajos que cuando comenzó la pandemia. La lucha es real aquí ". Los republicanos han atribuido la escasez de mano de obra percibida a las prestaciones por desempleo, a pesar de que los economistas descartan las prestaciones como un factor determinante, y los datos muestran que la escasez de mano de obra se limita al sector del ocio y la hostelería y no muestra signos de extenderse a otras industrias o reducir el crecimiento dentro del ocio. y el sector de la hostelería, según un análisis reciente del Instituto de Política Económica. Según los datos más recientes sobre oportunidades laborales de la Oficina de Estadísticas Laborales, sigue habiendo un déficit de empleo significativo en varias industrias como la construcción, las artes, el entretenimiento y la recreación, con dos trabajadores desempleados por cada vacante. Muchos estadounidenses que aún dependen de los beneficios por desempleo enfrentan problemas con las protecciones de seguridad del coronavirus, la falta de licencia por enfermedad remunerada, largas demoras y retrasos debido a los sistemas de desempleo quebrados, la falta de trabajos en sus industrias y las escasas opciones de cuidado infantil. "Tengo un hijo que necesita ayuda con la escolarización, una madre a la que estoy cuidando con problemas cardíacos y también pura ansiedad por enfermarse", dijo Mary Lanier, exgerente de restaurante en Charleston, Carolina del Sur, que se mudó a Pensilvania a cuidar de su madre durante la pandemia después de perder su trabajo, pero ahora se enfrenta a perder los beneficios federales extendidos por desempleo. Jessica Calvedt trabajaba para una tienda de comestibles en Waterloo, Iowa, pero fue despedida junto con su novio por tomarse dos semanas de licencia debido a que contrajo Covid-19 en marzo. Le tomó más de un mes para que comenzaran sus beneficios de desempleo, y su novio aún no ha recibido el pago atrasado por las semanas perdidas. "Hemos estado solicitando y asistiendo a entrevistas casi a diario, y todavía no hemos encontrado un trabajo", dijo Calvedt. “El impacto de no tener esos beneficios federales por desempleo está causando mucho estrés debido a la acumulación de facturas y los problemas médicos que he tenido desde que adquirí Covid. Dependía de esos fondos para vivir y ahora me preocupa quedarme sin hogar y perderlo todo ". Varios trabajadores desempleados en estados donde está programada la cancelación de los beneficios federales extendidos por desempleo en unas pocas semanas han circulado peticiones en línea pidiendo a sus gobernadores que rescindan sus decisiones. El senador Bernie Sanders escribió una carta al Departamento de Trabajo para garantizar que los beneficios federales se entreguen a los desempleados en los estados donde los gobernadores han anunciado planes para cancelarlos, citando requisitos federales bajo la Ley Cares. Organizaciones como el Proyecto de Ley Nacional de Empleo están pidiendo a la administración de Biden que garantice que los beneficios federales se paguen a todos los trabajadores elegibles en cada estado, ya que muchos trabajadores dependen de los beneficios de desempleo como un salvavidas ya que no pueden regresar al trabajo o tenga la oportunidad de hacerlo. Jen Kennedy de Clinton, Iowa, una madre soltera que trabaja por cuenta propia, no ha podido volver a trabajar en ventas porque los programas para su hija con síndrome de Down se cerraron durante la pandemia. “No puedo dejar a mi hija sola en casa. ¿Qué diablos se supone que debo hacer ahora? Perderemos todo ”, dijo Kennedy.