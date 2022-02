Grand Island, NE – Dos nuevos medicamentos para tratar el COVID-19 han llegado al Distrito Central y son gratuitos con receta para aquellos que hayan dado positivo por el virus.

Paxlovid de Pfizer y Molnupiravir de Merck han recibido el estado de Autorización de uso de emergencia por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos para el tratamiento de COVID-19. Si tiene una prueba de COVID positiva y toma cualquiera de estos medicamentos dentro de los 5 días posteriores a la aparición de los primeros síntomas, estos medicamentos pueden prevenir algunos de los peores efectos del virus, incluida la hospitalización y la muerte. Estos medicamentos están especialmente dirigidos a personas con mayor riesgo de síntomas graves de COVID-19 e incluyen dos pastillas que se toman cada día durante 5 días.

Estos medicamentos, que deben ser recetados por un profesional médico, están disponibles para ser surtidos en los siguientes lugares:

-Super Ahorro 5 Puntos en Grand Island

-U-Save 4th Street y U-Save North West en Grand Island

-Clínica de Salud Comunitaria Memorial en Aurora

-Merrick Medical en asociación con U-Save de Jim en Central City

Estos medicamentos son gratuitos para el paciente como parte de un programa nacional en respuesta a la pandemia de COVID-19. Si obtiene un resultado positivo para COVID, hable con su profesional médico de elección para ver si podría beneficiarse de estos medicamentos.

Si bien Paxlovid y Molnupiravir funcionan bien para quienes recibieron una vacuna contra el COVID-19 y quienes no la recibieron, la vacunación sigue siendo la mejor manera de prevenir enfermarse gravemente con el COVID-19. CDHD ofrece vacunas COVID-19 sin costo de 8 am a 4:30 pm de lunes a viernes y hasta las 6 pm los jueves. Nomi Health también ofrece pruebas de COVID-19 de 8 am a 3 pm de lunes a viernes y de 8 am a 11:30 am los sábados. Para obtener más información, visite www.cdhd.ne.gov o llame al (308) 385-5175.