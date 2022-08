Lincoln, Neb. – Se sospecha que un residente de Nebraska murió a causa de una infección con Naegleria fowleri, comúnmente conocida como una ameba devoradora de cerebros. Lo más probable es que el residente adquiriera la infección mientras nadaba en el río Elkhorn, poco antes de enfermarse. Si se confirma, es la primera muerte conocida de Naegleria fowleri en la historia de Nebraska.

Naegleria fowleri es una ameba que se encuentra comúnmente en lagos, ríos, canales y estanques de agua dulce en todo Estados Unidos. Puede causar meningoencefalitis amebiana primaria (PAM), una infección cerebral que puede ocurrir cuando el agua que contiene la ameba sube por la nariz y llega al cerebro. La infección es extremadamente rara, pero casi siempre fatal.

“Millones de exposiciones al agua recreativa ocurren cada año, mientras que solo se identifican de 0 a 8 infecciones por Naegleria fowleri cada año. Las infecciones generalmente ocurren más tarde en el verano, en aguas más cálidas con un flujo más lento, en julio, agosto y septiembre. Los casos se identifican con más frecuencia en los estados del sur, pero más recientemente se han identificado más al norte. Limitar las oportunidades de que el agua dulce entre en la nariz es la mejor manera de reducir el riesgo de infección”, dijo el epidemiólogo estatal, el Dr. Matthew Donahue.



En general, los CDC no recomiendan analizar ríos y lagos no tratados para detectar Naegleria fowleri porque la ameba se produce de forma natural y no existe una relación establecida entre la detección o concentración de Naegleria fowleri y el riesgo de infección.

Otra información y medidas preventivas:

Naegleria fowleri generalmente ocurre cuando las temperaturas aumentan durante períodos prolongados, lo que resulta en temperaturas más altas del agua y niveles más bajos de agua. Tenga cuidado cuando participe en actividades relacionadas con el agua en agua dulce tibia durante estos tiempos.

Los comportamientos asociados con la infección incluyen zambullirse o saltar al agua, sumergir la cabeza bajo el agua o participar en otras actividades relacionadas con el agua que hacen que el agua suba por la nariz con fuerza.

Los nadadores pueden reducir su riesgo manteniendo la cabeza fuera del agua y usando pinzas nasales o tapándose la nariz cuando se sumergen. Los nadadores también deben evitar excavar o remover el sedimento en el fondo del lago o río.

Las personas no pueden infectarse nadando en una piscina que se haya limpiado adecuadamente y que esté mantenida y desinfectada. Tampoco pueden contraerlo al beber agua contaminada…



Evite sumergir la cabeza en aguas termales y otras aguas termales no tratadas

Evite excavar o remover el sedimento mientras participa en actividades relacionadas con el agua en áreas de agua dulce cálidas y poco profundas.

Para obtener más información sobre naegleria fowleri, visite: https://www.cdc.gov/parasites/naegleria/general.html