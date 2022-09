El torrente de gente, ramos de flores en mano, abrazaba con fuerza el palacio. Despacio, obedientemente, bordearon el muro perimetral del Palacio de Buckingham y sus 39 acres de jardines en lo que parecían ser números inagotables, algunos entre ellos tal vez sintiéndose un poco cohibidos e incómodos, otros orgullosos de ser parte del momento, felices de llamar la atención de quienes los rodean.

Desde Birdcage Walk, en el extremo sureste del palacio, en el sentido de las agujas del reloj, miles de personas fueron, fluyendo por la propiedad del palacio, alrededor de Hyde Park Corner y hasta Constitution Hill, para salir ordenadamente, guiados por educados policías con cascos tradicionales. , para que depositaran sus ofrendas florales frente a las famosas puertas de entrada o las amarraran a las barandillas negras.

Al completar su peregrinaje, los dolientes se unieron a una multitud agitada alrededor del Victoria Memorial, refrescados por cada vez más personas a medida que avanzaba el día, de todos los ámbitos de la vida, de todas las edades y etnias.

Entre esta muestra representativa de la sociedad británica, una dispersión de niños con los ojos muy abiertos. Izado a hombros o empujado en buggies. Les dijeron que estaban presenciando algo que recordarían por el resto de sus vidas y que la escuela podía esperar.

Pero, ¿qué recordarán? No serán lágrimas y un dolor abrumador. No había mucho de eso. Esta no fue la muerte de Diana, Princesa de Gales. No es una tragedia de ese tipo. Ni histeria ni ira ni nadie a quien culpar. Entonces, ¿qué atravesará la conciencia de un niño pequeño sobre el final de la segunda era isabelina?

Podría ser el olor dulce que llenaba el aire, las rosas, los tulipanes, las peonías y los guisantes de olor, los ramos grandes y pequeños. Prolijamente, ordenadamente, algunos todavía en envoltorios de plástico recién cortados, extendidos frente al palacio. A menudo con notas de agradecimiento. Expresiones de agradecimiento, de respeto. “Estamos muy agradecidos por su dedicación y maravilloso ejemplo”, decía uno. Un aroma suave y reconfortante.

Puede ser el suave murmullo de la multitud, bastante peculiar en una masa de gente tan grande, o que cuando los cielos se abrieron brevemente, nadie se fue. Que los que estaban frente al palacio, donde una princesa Isabel adolescente se había deslizado entre la multitud con su hermana, Margaret, hace 77 años, simplemente se abotonaron los abrigos y abrieron los paraguas como uno solo. Un dosel inmediato que desapareció casi tan rápido como había aparecido. Un astronauta arriba lo habría presenciado como un guiño en cámara lenta desde el centro, podría un niño pequeño en el palacio el viernes recordar en los próximos años la peculiar vista de hombres y mujeres levantando sus teléfonos en el aire, como periscopios asomando. ¿Fuera del océano de personas, tratando de capturar su mejor imagen o video de las extraordinarias escenas que se materializan? ¿O las túnicas rojas de los soldados que custodiaban el palacio vacío? Muchos entre la multitud dijeron que estaban más conmovidos, aunque irracionalmente, por el vacío del famoso balcón.

La llegada del nuevo rey al palacio en su Bentley real también podría dejar huella en una mente joven. Poco antes de las 2 p. m., el rey Carlos III, recién salido de Balmoral y del lecho de muerte de su difunta madre, salió del automóvil con su esposa, Camilla, la reina consorte, para saludar y estrechar la mano de algunos de los que estaban fuera del palacio por primera vez como monarca. Una mujer le dio al nuevo rey un beso en la mejilla. Luego, Charles se tomó el tiempo para ver los tributos florales, colocando un brazo alrededor de su esposa, antes de atravesar las puertas mientras sonaba una corneta. El estandarte real, levantado solo cuando el monarca está en residencia, se ondeó por primera vez para marcar la presencia del rey Carlos. “Dios salve al Rey”, gritaban algunos. Pero la mayoría se quedó callada.

Se realizaron saludos con armas en todo el país, incluso en Hyde Park, en la Torre de Londres, el Castillo de Cardiff, el Castillo de Edimburgo, el Castillo de Hillsborough, en York, Portsmouth y Gibraltar. Se disparó una ronda cada 10 segundos, 96 para representar cada año de vida del difunto monarca.

Hubo una ronda espontánea de aplausos de los reunidos en Edimburgo. Jan White, de 56 años, fue una de las cientos de personas que se detuvieron para ver el saludo de disparos en la concurrida Princes Street. “Se estaba moviendo, era conmovedor”, dijo.

Incluso en las residencias reales donde no se planearon eventos formales, la gente acudió. En Windsor, Trevor Skerritt, de 59 años, de Guildford, dijo que se sintió atraído a visitarlo para presentar sus respetos por lo que creía que representaba la Reina. “Para la mayoría de nosotros, ella ha sido la única monarca que hemos conocido”, dijo Skerritt. “Ella nos ha dado solidez, ha mantenido a la familia real en las buenas y en las malas”.

En Balmoral, dos monjes del centro budista Theravada en Aberdeen, vestidos con túnicas de color marrón anaranjado, llevaron un ramo de girasoles a las puertas. “Después de la segunda guerra mundial, el país estaba en un momento difícil”, dijo uno de ellos, Sujan, de 45 años, originario de Nepal. “Ella era una figura decorativa, alguien en quien se puede confiar. No se puede confiar en los políticos”.

No obstante, en el parlamento, Liz Truss trató de capturar el momento, reflejando que para muchos, si no para todos, este era un momento para hacer un balance y reflexionar. “A la muerte del padre [de la reina], el rey Jorge VI, Winston Churchill dijo que la noticia había calmado el alboroto y el tráfico de la vida del siglo XX en muchos países”, dijo el primer ministro a la Cámara de los Comunes. “Ahora, 70 años después, en el tumulto del siglo XXI, la vida se ha detenido nuevamente”.

Nota publicada en: The Guardian ( English ) Foto: The Guardian

Traduccion a Español: Buenos Dias Nebraska