Reuniones de Grupos Focales para el Plan de Transito GO GI

GRAND ISLAND, Neb. – La Ciudad de Grand Island (Ciudad) está buscando retroalimentación publica en el borrador de recomendaciones en el Plan de Transito de GO GI, ayudara a que la Ciudad pueda planificar el futuro del transporte público en el área de Grand Island y del Condado Hall. El plan abarcara un análisis del servicio de transporte publico CRANE actual y desarrollara posibles opciones futuras basadas en el uso actual y futuro anticipado. Finalmente, GO GI Transit resultara en un plan reembolsable y reembolsable para los próximos 10 e incluso 20 años para satisfacer las necesidades a corto y largo plazo del Servicio de Transito en la comunidad de Grand Island.

La Ciudad organizara la ronda final de reuniones de Grupos Focales. Esta ronda final incluye tres reuniones separadas involucrando a funcionarios electos, en el cual el público puede asistir. Las reuniones ocurrirán el 27 de Octubre del 2022, en Grand Island City Hall — en la sala de reuniones para la comunidad, 100 E 1st St, Grand Island, NE 68801. Las reuniones de grupos focales se llevarán a cabo: 8:30 am a 9:00 am., 10:00 am a 11:00 am o 1:00 pm a 2:00 pm.

Baby’s & Kids Station 217 W 2nd St, Grand Island NE



Un sistema de transito es importante para comunidad porque miles de individuos usan el servicio CRANE cada año para ir a trabajar, escuela, citas médicas, y más. Esto mejora la calidad de vida y conduce a una comunidad más fuerte. Su aporte en fundamental para informar al Plan de Tránsito de GO GI. Aprenda más sobre este plan en www.crane-transit.com/i-want-to-/gogi.

SOBRE EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSITO CRANE

Actualmente, CRANE sirve a los residentes del Condado Hall de Nebraska y proporciona un portal para servicio de respuesta a la demanda del área de Grand Island y del Condado Hall. Información adicional sobre el servicio de transito CRANE puede ser encontrada en www.crane-transit.com.