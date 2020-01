Grand Island, Neb.

Grand Island City Hall, Utilities Service Center, , la Oficina del Cementerio de la Ciudad, la Biblioteca de la Ciudad, Tratamiento de aguas residuales, estación de transferencia, división de tránsito de la ciudad y policía de Grand Island estará cerrada el lunes, 20 de enero de 2020, en celebración del Día de Martin Luther King Jr.; reanudando el horario normal comercial el martes 21 de enero.

(Llame al 9-1-1 para emergencias)

Heartland Public Shooting Park está cerrado los lunes.

El Fieldhouse estará abierto de 10 a.m. a 10 p.m.

El Departamento de Residuos Sólidos, el Departamento de Calles y los Servicios de Flota estarán abiertos en horario normal.

El servicio de transporte público de CRANE funcionará en horario normal.

Martin Luther King Jr. (15 de enero de 1929 – 4 de abril de 1968) fue un ministro y activista cristiano estadounidense que se convirtió en el portavoz y líder más visible del Movimiento de los Derechos Civiles desde 1955 hasta su asesinato en 1968. Nacido en Atlanta, Georgia, King es mejor conocido por promover los derechos civiles a través de la no violencia y la desobediencia civil, inspirado por sus creencias cristianas y el activismo no violento de Mahatma Gandhi.

King dirigió el boicot a los autobuses de Montgomery en 1955 y en 1957 se convirtió en el primer presidente de la Southern Christian Leadership Conference (SCLC). Con el SCLC, dirigió una lucha infructuosa de 1962 contra la segregación en Albany, Georgia, y ayudó a organizar las protestas no violentas de 1963 en Birmingham, Alabama. Ayudó a organizar la marcha de 1963 en Washington, donde pronunció su famoso discurso “Tengo un sueño”.

El 14 de octubre de 1964, King ganó el Premio Nobel de la Paz por combatir la desigualdad racial a través de la resistencia no violenta. En 1965, ayudó a organizar las marchas de Selma a Montgomery. Al año siguiente, él y el SCLC llevaron el movimiento al norte de Chicago para trabajar en viviendas segregadas. En sus últimos años, amplió su enfoque para incluir la oposición a la pobreza y la Guerra de Vietnam. Enajenó a muchos de sus aliados liberales con un discurso de 1967 titulado “Más allá de Vietnam”. J. Edgar Hoover lo consideró un radical y lo convirtió en un objeto del COINTELPRO del FBI a partir de 1963. Los agentes del FBI lo investigaron por posibles lazos comunistas, registraron sus enlaces extramaritales e informaron sobre ellos a los funcionarios del gobierno, y en una ocasión le enviaron a King una carta anónima amenazante, que interpretó como un intento de suicidio.

En 1968, King estaba planeando una ocupación nacional de Washington, D.C., que se llamaría la Campaña de los Pobres, cuando fue asesinado el 4 de abril en Memphis, Tennessee. Su muerte fue seguida por disturbios en muchas ciudades de Estados Unidos. Las acusaciones de que James Earl Ray, el hombre condenado por matar a King, había sido enmarcado o actuado en concierto con agentes del gobierno persistieron durante décadas después del tiroteo. Condenado a 99 años de prisión por el asesinato de King, efectivamente una cadena perpetua ya que Ray tenía 41 años en el momento de la condena, cumplió 29 años de su condena y murió de hepatitis en 1998 mientras estaba en prisión.

King recibió póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad y la Medalla de Oro del Congreso. El Día de Martin Luther King Jr. se estableció como feriado en numerosas ciudades y estados a partir de 1971; el feriado fue promulgado a nivel federal por la legislación firmada por el presidente Ronald Reagan en 1986. Cientos de calles en los Estados Unidos han sido renombradas en su honor, y un condado en Washington fue dedicado nuevamente para él. El Monumento a Martin Luther King Jr. en el National Mall en Washington, D.C., se dedicó en 2011.