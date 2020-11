Se estima que los adultos mayores pierden miles de millones de dólares cada año a causa de los estafadores, según el Consejo Nacional sobre el Envejecimiento. Ahora, con la confusión y el miedo por el nuevo coronavirus, los estafadores no tardaron en empezar a capitalizar. Las personas mayores de 65 años a menudo son el objetivo porque es más probable que sean propietarios de su casa, tengan ahorros para la jubilación y / o tengan un crédito excelente. Deben estar especialmente atentos para evitar que los ‘Grinch’ estropeen las próximas vacaciones. Los funcionarios federales, estatales y locales de todo el país han alertado a los consumidores, en particular a las personas mayores, para que estén al tanto de varios esquemas de fraude relacionados con el virus.

Las estafas telefónicas o basadas en redes sociales a menudo pueden estar dirigidas a personas mayores; la persona que llama puede afirmar ser una organización médica que dice que la vacuna COVID-19 está lista y puede solicitar un pago por teléfono. La Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) han emitido advertencias contra al menos siete empresas que, según las agencias, han etiquetado mal los productos como tratamientos o preventivos contra el coronavirus. Hasta la fecha, no se ha desarrollado ninguna vacuna para prevenir COVID-19.

Una táctica similar a la estafa de las vacunas hace que algunos estafadores llamen o envíen correos electrónicos, haciéndose pasar por limpiadores profesionales o proveedores de servicios similares, ofreciendo desinfectar hogares o negocios. Si bien hay empresas que se especializan en este servicio, por lo general no se dedican a llamar al azar a clientes potenciales de la nada. Las empresas de buena reputación no se involucran en ventas difíciles o tácticas de presión, especialmente si afirman querer ayudar durante este momento difícil.

Asimismo, el IRS advierte a los contribuyentes de edad avanzada sobre las estafas telefónicas en las que la persona que llama amenaza con arrestar a la víctima durante las vacaciones por impuestos no pagados. La persona que llama generalmente exige el pago inmediato con una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito prepaga. El IRS dijo que no llama a los contribuyentes sin antes enviar un aviso oficial por correo. Además, la agencia no exigirá el pago inmediato sin permitir preguntas o apelar el monto adeudado. El IRS tampoco amenazará con enviar a la policía u otras fuerzas del orden para arrestarlo por falta de pago.

Las estafas de caridad son comunes independientemente de lo que esté sucediendo en las noticias, pero los estafadores siguen los titulares, y el coronavirus es una forma principal para que afirmen que están recolectando donaciones para las familias que se han visto afectadas por el virus. Investigue cualquier caridad potencial y nunca haga donaciones en efectivo, tarjetas de regalo o por transferencia de dinero. Verifique de forma independiente la información con Better Business Bureau o con CharityWatch.org que sugieran que es mejor dirigir sus donaciones a una o dos organizaciones benéficas en lugar de enviar donaciones más pequeñas a una lista larga. Incluso las mejores organizaciones benéficas tienen gastos generales relacionados con la obtención y el procesamiento de su donación. Al hacer una donación más grande a una organización benéfica económicamente eficiente, en lugar de enviar $ 20 a 10 organizaciones benéficas diferentes, una parte más pequeña de su donación se utilizará para cubrir los gastos generales.

La crisis del coronavirus está evolucionando rápidamente y muchas personas mayores están ansiosas por asegurarse de tener la información más actualizada. Una estafa por correo electrónico utiliza el logotipo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para atraer a los usuarios a hacer clic en un botón que desencadena malware. Otra estafa utiliza una imagen del popular mapa de coronavirus de la Universidad Johns Hopkins para instalar software espía que puede robar contraseñas, números de tarjetas de crédito y otros datos almacenados en el navegador web.

La primera línea de defensa es el firewall de su computadora, que puede detectar y bloquear muchas versiones conocidas de malware. Actualizar y superponer los sistemas de seguridad de su computadora lo ayudará a protegerse de tales invasiones.

Algunos estafadores no tienen tanta tecnología. Un engaño común es la “estafa de los abuelos” en la que un impostor llama a un anciano con una historia ficticia sobre un pariente en problemas que necesita desesperadamente dinero para arreglar un automóvil o salir de la cárcel para volver a casa durante las vacaciones. La Oficina de Protección Financiera sugiere que antes de ofrecer ayuda a alguien que dice ser un familiar, como un nieto o un amigo, asegúrese de comunicarse con otros miembros de la familia para verificar que la emergencia o solicitud urgente sea genuina. La Oficina también advierte a cualquier persona que no proporcione información financiera personal a cualquier persona que no conozca o no esté seguro de quiénes son en realidad.

El año pasado, la FTC señaló que los consumidores mayores son cada vez más propensos a informar sobre explotación financiera que sus contrapartes más jóvenes. Está bien ser generoso durante las vacaciones si también tiene cuidado. Si se mantiene alerta, podrá evitar convertirse en víctima de un fraude.