ASPECTOS IMPORTANTES

Cuando está expuesto a temperaturas frías, su cuerpo comienza a perder calor más rápido de lo que puede producirlo.

La baja temperatura del cuerpo puede hacer que no pueda pensar de manera clara ni moverse normalmente.

Es posible que no sepa que tiene hipotermia.

Si la temperatura corporal es menor que 95 °F (35 ºC), es una situación de emergencia; busque atención médica inmediatamente.

Cuando está expuesto a temperaturas frías, su cuerpo comienza a perder calor más rápido de lo que puede producirlo. La exposición prolongada al frío usará, con el tiempo, toda la energía almacenada de su cuerpo. La consecuencia de esto se llama hipotermia o temperatura corporal anormalmente baja. La temperatura corporal muy baja afecta el cerebro y hace que la persona que la padezca no pueda pensar de manera clara ni moverse normalmente. Es por esto que la hipotermia es particularmente peligrosa debido a que es posible que la persona no sepa lo que está pasando y, por lo tanto, no podrá hacer nada al respecto.

La hipotermia es más común en las temperaturas muy frías pero puede ocurrir hasta en temperaturas no tan frías (por encima de los 40 °F [4.44 ºC]) si una persona se moja con lluvia o sudor, o por la inmersión en aguas frías.

Las personas que padecen de hipotermia, por lo general, son: (1) personas mayores que no cuentan con una alimentación, vestimenta o calefacción adecuadas, (2) bebés que duermen en habitaciones frías, (3) personas que permanecen al aire libre por periodos largos (personas sin hogar, excursionistas, cazadores, etc.) y (4) personas que consumen alcohol o usan drogas ilícitas.

Cómo reconocer la hipotermia

Señales de advertencia de la hipotermia:

Adultos:

temblores por el frio (tiritar), agotamiento

confusión, torpeza en las manos

pérdida de la memoria, dificultad para hablar

somnolencia

Bebés:

piel fría de un tono rojo brillante

muy poca energía

Qué tiene que hacer

Si nota algunos de estos signos, tómele la temperatura a la persona. Si es menor que 95 °F (35 ºC), es una situación de emergencia; busque atención médica inmediatamente.

Si no dispone de atención médica, comience a proveer calor para la persona de la siguiente manera:

Lleve a la persona que está sufriendo de hipotermia a una habitación caliente o a un refugio.

Si la persona tiene puesta ropa mojada, quítesela.

Caliente la parte central del cuerpo primero (pecho, cuello, cabeza y entrepiernas) con una manta eléctrica, si tiene una disponible. O dele calor mediante el contacto directo con su piel por debajo de capas secas y sueltas de mantas, ropa, toallas o sábanas.

Las bebidas calientes pueden ayudar a aumentar la temperatura del cuerpo pero no brinde bebidas alcohólicas. No intente darle bebidas a una persona inconsciente.

Después de que la temperatura corporal haya aumentado, mantenga a la persona seca y envuélvala con una manta tibia, cubriendo también la cabeza y el cuello.

Consiga asistencia médica lo antes posible.

Una persona con hipotermia grave puede estar inconsciente y puede parecer que no respira o que no tiene pulso. En este caso, sea muy cuidadoso al asistir a la persona con hipotermia y busque inmediatamente asistencia médica. Aunque la persona parezca estar muerta, se le debe hacer reanimación cardiopulmonar (RCP). Se deben continuar las maniobras de RCP mientras que se da calor, hasta que la persona responda al procedimiento o hasta que llegue la asistencia médica. En ocasiones, algunas personas con hipotermia que no tienen signos de vida pueden ser reanimadas.