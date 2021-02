A pesar de tener una infraestructura de secuenciación genómica bien desarrollada, nunca se promulgó un programa nacional de vigilancia.

Los expertos que han pasado el último año pronosticando la transmisión de Covid-19 en los EE. UU. Ahora están considerando escenarios para la propagación de cepas nuevas y más infecciosas del coronavirus.

Al mismo tiempo, los EE. UU. Continúan rezagados en la vigilancia de las variantes del coronavirus, a pesar de tener una de las infraestructuras de secuenciación genómica más desarrolladas del mundo.

Las advertencias se producen cuando Estados Unidos parece haber superado una devastadora ola invernal de infecciones, que en un momento provocó más de 300.000 nuevas infecciones y 4.000 muertes al día. Aunque las infecciones diarias se han reducido a más de la mitad desde el pico, y se espera que las tasas de mortalidad también disminuyan pronto, la amenaza de las variantes más infecciosas ahora tiene a algunos considerando la posibilidad de un nuevo aumento.

“Es una proyección sombría, desafortunadamente”, dijo Ali Mokdad, profesor del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington, uno de los principales pronosticadores académicos de Covid-19. “Me preocupa un pico debido a la nueva variante y la relajación del distanciamiento social”, dijo. “La gente está cansada. La gente está muy cansada “.

Los meteorólogos aún no consideran que este sea el escenario más probable, aunque tampoco el peor de los casos, pero la adición del modelo es un reconocimiento de cuán peligrosas pueden ser las nuevas variantes, incluso en un entorno donde se espera que disminuyan las tasas de hospitalización y muerte. .

El modelo de “dispersión de variante rápida” de IHME predice que el total de muertes podría aumentar en 26.000 en el escenario más probable para mayo. Tal pronóstico resultaría en un total de más de 620,000 muertes por Covid-19 en ese momento.

Notably, the most accurate are often “ensemble” forecasts, which draw in many individual projections. The ensemble forecast published by the CDC makes a prediction only through 27 February, when it estimates up to 534,000 deaths could occur. IHME also estimates universal masking could save 31,000 lives.

La variante de preocupación más conocida es la cepa B117, detectada por primera vez en el Reino Unido. Se cree que B117 es hasta un 50% más transmisible y ahora está circulando en los Estados Unidos, donde se han encontrado 541 casos en 33 estados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Aún se están realizando estudios sobre cómo B117 puede afectar la efectividad de las dos vacunas actualmente autorizadas en los EE. UU., De Moderna y Pfizer. Otra variante de Sudáfrica, llamada B1351 y encontrada recientemente en Carolina del Sur, parece reducir la eficacia de la vacuna. Las nuevas cepas también pueden afectar la efectividad de algunos de los únicos tratamientos para pacientes con Covid-19, incluidos los anticuerpos monoclonales.

“Si la nueva variante hace que las vacunas sean menos efectivas y surgen nuevas variantes, podríamos tener un aumento repentino en el verano”, dijo Mokdad.

Se esperan variaciones en cómo un virus replica los materiales genéticos y una característica de cómo los virus evolucionan con el tiempo. Esto puede ser especialmente cierto en el caso de virus como el coronavirus, cuyo material genético está hecho de ácido ribonucleico (ARN), porque estos virus carecen de algunos mecanismos de “corrección” que reducen las mutaciones. La mayoría de los cambios son benignos, como un error tipográfico en un documento, y no cambian la funcionalidad del virus.

Pero la transmisión global desenfrenada y generalizada le ha dado al coronavirus millones y millones de oportunidades de replicarse y cambiar a medida que lo hace. Entre los errores tipográficos aleatorios e intrascendentes, se encuentran los cambios raros que alteran el comportamiento del virus.

Por ejemplo, se cree que B117 es más infeccioso. Un virus más infeccioso es un virus más exitoso y, a través de miles de nuevas infecciones, la selección natural favorecerá al virus exitoso, reemplazando eventualmente a las cepas anteriores que alguna vez fueron dominantes.

“Un pequeño porcentaje de un gran número sigue siendo un gran número”, dijo Emily Bruce, viróloga e investigadora del Centro de Inmunología y Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina Larner de la Universidad de Vermont. Las variaciones son “una función del número de personas y el número de infecciones y ciclos de replicación por los que atraviesa el virus”.

Los científicos pueden detectar estos cambios utilizando tecnología de secuenciación de próxima generación. Esta tecnología se utilizó en la primavera de 2020 para mostrar que el origen de la mayoría de los casos de Covid-19 en Nueva York eran en realidad de Europa, no de China, como insistió la administración Trump.

Si bien algunos laboratorios estaban realizando proyectos específicos utilizando esta tecnología, nunca se implementó un programa nacional de vigilancia sistemática. No fue hasta noviembre que los CDC comenzaron a recibir regularmente muestras de pacientes con Covid-19 de los laboratorios estatales. Ahora procesa aproximadamente 750 muestras por semana. Estados Unidos ocupa actualmente el puesto 43 en el mundo en secuenciación genómica Covid-19, a pesar de tener una infraestructura de secuenciación genómica bien desarrollada.

“Hay gente que ha hecho un trabajo espectacular aquí, pero no se financió ni se diseñó una estrategia a nivel nacional como lo hicieron los líderes en el campo”, dijo Bruce.

El costo de la secuenciación genómica se ha reducido drásticamente desde principios de la década de 2000, cuando las ambiciones de mapear el genoma humano costaban 100 millones de dólares, según el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano. Hoy en día, secuenciar un genoma humano cuesta alrededor de $ 1,000.

Los médicos esperaban comenzar a utilizar esta tecnología avanzada, llamada secuenciación de próxima generación, para adaptar el tratamiento a pacientes específicos. Ese campo se promociona como “medicina de precisión”, una forma en que los médicos adaptan los tratamientos a pacientes específicos.

Pero, como en muchos otros aspectos de la vida estadounidense, la pandemia de coronavirus ha revelado debilidades en el sistema. Los expertos dijeron que, en gran parte, la falta de un programa nacional de vigilancia para las variantes del coronavirus se debió a la falta de fondos.

“Cuesta una cierta cantidad de dinero secuenciar cada cepa, y soy un investigador nuevo, no tengo el dinero para pagar eso”, dijo Bruce. “Y el seguro de las personas no pagará por eso porque es información importante, pero no va a cambiar la atención de un paciente individual”.

Secuenciar un virus de ARN es menos costoso que secuenciar un genoma humano completo, porque son organismos mucho menos complejos, pero aún es mucho más costoso que una prueba típica de coronavirus, que cuesta cientos de dólares. Esto se debe a que se necesita trabajo experto para interpretar los resultados, incluidos biólogos moleculares y virólogos como Bruce.

“Este virus llegó para quedarse”, dijo Mokdad. “No vamos a alcanzar la inmunidad colectiva, simplemente, no vamos a alcanzarla. Será estacional, será como la gripe y tendremos que estar preparados para eso “, dijo.

Eso conduce a otra necesidad potencial de los fabricantes de vacunas: actualizaciones de vacunas para mejorar la inmunidad a nuevas variantes. Moderna y Pfizer ya están trabajando en “inyecciones de refuerzo” para las variantes de Covid-19. Los expertos ahora recomiendan el uso de doble máscara para protegerse contra el virus, junto con un distanciamiento social más vigilante.

Juntos, estos desarrollos han hecho que Mokdad esté seguro de un resultado: “Estoy 100% seguro de que en el invierno [2021-22] tendremos un aumento, pero ralentizará nuestro declive. Pero estoy convencido de que sucederá “.

Noticia Publicada en The Guardian