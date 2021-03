By

Desde la falta de banda ancha en los Apalaches hasta los dispositivos obsoletos distribuidos a las familias urbanas pobres, la ausencia de una Internet confiable ha significado un año de aprendizaje perdido

El día que el cabello de su hija adolescente comenzó a caerse, Eva García supo que el estrés se había vuelto demasiado.

Durante meses, Kimberly Son García había sido expulsada de las clases de Zoom y no había cumplido con los plazos debido al lento acceso a Internet. Hasta noviembre, la familia de Los Ángeles había obtenido wifi en el estacionamiento de Carl’s Jr, una cadena de comida rápida local, o en un punto de acceso proporcionado por la escuela. Después de comprar su propio servicio de Internet y rechazar paquetes que no podía pagar, García finalmente se inscribió en un plan de $ 30 al mes de Spectrum.

“Les dije: ‘Solo necesito un servicio básico, esto es para mis hijos’”, dijo García en español a través de un intérprete. “A veces no puedo pagar un mes y, a veces, mis facturas se acumulan. Es muy difícil porque Internet es una pieza esencial “.

Un año después de que el coronavirus cerrara las escuelas del país, los hijos de García, Cristofer y Kimberly, se encuentran entre los “subconectados”: los 12 millones de estudiantes estimados que, según un análisis reciente, carecen de servicio de Internet o se las arreglan con un mosaico de arreglos a corto plazo para participar en el aprendizaje remoto. Sus problemas son específicos de cada región, desde la falta de banda ancha en los rincones aislados de los Apalaches hasta los dispositivos gastados y obsoletos distribuidos a las familias pobres del lado sur de Chicago. Pero la angustia y el agotamiento son universales.

El gobierno federal está abordando la brecha con $ 7 mil millones que las escuelas pueden usar para puntos de acceso y dispositivos de Internet, parte del proyecto de ley de ayuda pandémica que Joe Biden firmó la semana pasada. Sin embargo, los problemas no son solo tecnológicos. A medida que las escuelas continúen reabriendo esta primavera, enfrentarán el legado de aprendizaje perdido de la pandemia, que ha afectado de manera desproporcionada a los estudiantes de color y a los de familias de bajos ingresos.

“Es frustrante ver al gobierno estatal y federal trabajar tan lentamente”, dijo Devon Conley, presidente de la junta escolar en el distrito escolar de Mountain View Whisman en California. “En el gran esquema de las cosas, el acceso a Internet no debería ser solo para estudiantes. Creo que es un derecho humano “.

Mountain View no es un puesto de avanzada rural de difícil acceso. La oficina del distrito está a unos siete minutos en coche de la sede internacional de Google, una empresa prácticamente sinónimo de Internet. Sin embargo, en algunas partes del condado de Santa Clara, que incluye el distrito, más de una cuarta parte de los hogares no tienen Internet y hay muchos residentes que no pueden pagar la Internet de alta velocidad necesaria para ejecutar plataformas de aprendizaje como Zoom.

Los educadores no son inmunes. Jorge Pacheco, quien enseña cuarto grado en Mountain View, se encuentra entre los 400.000 maestros a nivel nacional que carecen de servicio suficiente.

“Hay tanto retraso cuando hablo con los niños, ellos dicen, ‘Oh, rompiste’”, dijo Pacheo, quien necesita conectar cuatro o cinco dispositivos a Internet para poder enseñar sus lecciones a distancia. “Tengo que apagar el video para que los niños me escuchen”.

Conectando lo más difícil de alcanzar

Al igual que la pandemia en sí, la falta de una Internet confiable ha afectado de manera desproporcionada a quienes ya estaban luchando antes del Covid-19.

En Chicago, donde uno de cada cinco niños menores de 18 años carece de acceso a banda ancha, una nueva iniciativa apunta a brindar un servicio de alta velocidad gratuito a 100,000 estudiantes antes de que finalice el año escolar. Pero incluso con 50 millones de dólares de las fundaciones y el gobierno federal, Chicago Connected aún tiene que llegar a unas 40.000 familias.

Muchos no tienen hogar o se mueven entre situaciones de vida temporal con amigos o familiares. Margaret Bingham no ha tenido un lugar estable donde vivir desde que nació Mariah, de 12 años. Vivieron en el sótano de su hermano hasta que fue asesinado en 2019, y desde entonces han estado yendo “de casa en casa y de puerta en puerta”. Actualmente, los dos comparten la sala de estar en la casa de la hija adulta de Bingham en el South Side. Mantener a Mariah conectada a la escuela virtual ha sido una serie de frustraciones diarias.

La primera computadora portátil que emitió la escuela tenía una pantalla oscurecida por líneas azules horizontales. Lo cambiaron por un iPad, pero incluso cargado, el dispositivo no se enciende.

Los distritos de todo el país se han apresurado a poner entre 4 y 6 millones de dispositivos en manos de estudiantes desde marzo pasado, según Boston Consulting Group. Pero los dispositivos a veces son viejos y defectuosos. Aquellos que funcionan a menudo se dañan en las manos de los estudiantes, y las reparaciones pueden llevar meses, dejándolos sin una forma de conectarse.

En Chicago, Mariah ahora ingresa a la escuela desde su teléfono con un punto de acceso wifi que comparte con otros tres niños en la casa. “Me doy cuenta rápido”, dijo. “Hago mi trabajo antes de que se apague Internet”.

Fuera de los principales centros de población del país, el cable de fibra óptica necesario para Internet de alta velocidad es irregular y, a veces, inexistente. Las familias en algunas áreas rurales se sienten aliviadas de que sus escuelas hayan reabierto porque no están más cerca de tener banda ancha en el hogar de lo que estaban al comienzo de la pandemia.

En las escuelas del condado de Polk de Tennessee, con sede en un antiguo centro de minería de cobre en las Montañas Apalaches, solo alrededor del 35% de los estudiantes del distrito tienen Internet de alta velocidad. Antes de que los estudiantes regresaran a las aulas en enero, Karen Cribbs a menudo tenía que llevar a su estudiante de noveno grado Maddie a su escuela, Copper Basin High, para captar una señal wifi.

Maddie, quien juega voleibol para el equipo de la escuela y también es animadora, dijo que ella y sus compañeros de clase se sintieron frustrados con Internet que era tan lento que los enlaces para las tareas desaparecieron antes de que pudieran hacer clic en ellos.

“Además, el almacenamiento en búfer constantemente es muy frustrante hasta el punto de que simplemente nos damos por vencidos”, dijo.

El Internet de alta velocidad ahora está disponible en la casa de los Cribbses después de que una compañía local extendiera el servicio, pero a menos de dos millas de donde vive Holly Smith, directora de Copper Basin. Puso un amplificador de wifi en su ático, pero todavía tiene que “sentarse en el vestíbulo delantero para recibir suficiente servicio”. Mientras las escuelas estaban cerradas, fue a la oficina de correos para participar en las reuniones de la facultad de Zoom. En un momento, se ofreció a donar parte de la granja de su país para una torre celular para que los estudiantes de su área pudieran tener una mejor conexión, sin éxito.

Todavía lucho por comunicarse “

El año de la pandemia ha hecho una gran mella en el número de “subconectados”: se estima que 4 millones de estudiantes que no tenían Internet en casa cuando las escuelas cerraron por primera vez en marzo pasado ahora están conectados. Pero la asombrosa cantidad de aprendizaje perdido que resultó no será fácil de arreglar. Por ejemplo, una revisión reciente encontró que un 20% menos de niños de kindergarten están en camino de aprender a leer en comparación con sus compañeros en este momento el año pasado; para los niños de kindergarten negros e hispanos, esas proyecciones fueron aún más altas.

Evan Marwell, fundador y director ejecutivo de EducationSuperHighway, una organización sin fines de lucro enfocada en expandir el acceso a Internet para los estudiantes, dijo que aunque “enormes esfuerzos” han ayudado a que más estudiantes se conecten, “el principal obstáculo para cerrar la brecha de las tareas es la asequibilidad”.

Los expertos dicen que el enfoque gradual del problema no es sostenible. Argumentan que el servicio de Internet en el hogar subsidiado por el gobierno federal y los programas de compra de dispositivos deben estar disponibles universalmente, como el almuerzo escolar, y que los esfuerzos deben aumentar para llegar a las familias que tradicionalmente no han dependido de Internet para aprender y trabajar.

Liliana Madrid de Los Ángeles es uno de esos padres. Encontró ayuda de iFamily, un programa de apoyo técnico del grupo de defensa de padres Speak Up. Pero incluso con el servicio de alta velocidad y los puntos de acceso proporcionados por el distrito, las hijas de Madrid tienen problemas para enviar sus asignaciones. Sus calificaciones han bajado.

“Zoom simplemente me patea sin ninguna razón”, dijo Itzel Godoy, estudiante de décimo grado de Madrid. Ella no esta sola. De forma rutinaria durante las clases remotas, los estudiantes desaparecen de la pantalla. “Algunos de mis amigos me enviaron un mensaje de texto:” ¿Puedes decirme qué estamos haciendo? “

Nota Publicada en The Guardian.