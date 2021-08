Coming to the Plains: Latinx Stories of Immigration to Central Nebraska utiliza historias orales para explorar las experiencias de inmigrantes latinx en el centro de Nebraska. La complicada relación de Nebraska con la inmigración inspiró al equipo a observar las realidades vividas por los inmigrantes latinx que se han establecido en el centro de Nebraska. Los miembros de la facultad de la Universidad de Nebraska en Kearney, la Dra. Michelle Warren, Laurinda Weisse y Jacob Rosdail, con la ayuda de varios estudiantes, trabajaron con inmigrantes latinos para capturar historias orales.

Veinte miembros de la comunidad Latinx compartieron sus historias, discutiendo cómo y por qué llegaron al área, qué desafíos enfrentaron y más. Los participantes procedían de México, El Salvador, Honduras, Colombia, Guatemala y República Dominicana, y actualmente viven en varias ciudades del centro de Nebraska. La exhibición muestra selecciones de las entrevistas en 8 pancartas temáticas y una instalación de video.



Coming to the Plains continúa desarrollando relaciones con los miembros de la comunidad Latinx y las organizaciones comunitarias. El trabajo actual se centra en evaluar las necesidades de la población latina a través de una encuesta comunitaria. Más información sobre el proyecto está disponible en el sitio web del proyecto: https://comingtotheplains.org/.

Coming to the Plains está a la vista en la Biblioteca Pública de Grand Island hasta el 6 de septiembre. Si está interesado en albergar la exhibición “Coming to the Plains” o desea obtener más información, comuníquese con Michelle Warren al 308-865-8439 o warrenm2@unk.edu.