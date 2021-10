Estamos acostumbrados a ver titulares en noticieros y medios de comunicación sobre hispanos exitosos en este país, usualmente se trata de personas no nacidas en EEUU o hijos de inmigrantes que lograron tener éxito en su negocio o su carrera desarrollándose como profesionales. Pero en mi experiencia como inmigrante CREO QUE TODOS los que llegamos a este país sin nada, sin el idioma, sin la cultura, y sin una estabilidad económica para solventar una vida estable para nuestras familias o para nosotros mismos,SOMOS ORGULLO HISPANO, SOMOS EXITOSOS, porque hemos sabido aprender un nuevo idioma, una nueva cultura y hemos trabajado duro para tener un hogar estable solventando todas nuestras necesidades y no solo eso sino que algunos todavía ayudamos a nuestras familias que se quedaron en nuestros países de origen. Siéntase orgulloso de lo que hoy eres en este país de oportunidades, si eres un padre de familia, un empleado, un empresario o lo que tu seas, eres un orgullo hispano.

Cada historia es diferente, cada una tiene una cara triste de dolor o de soledad, simplemente por todo lo que dejamos atrás, dejamos nuestra familia, nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestras vivencias y un pedazo de nuestra alma.

Mi nombre es Norma Cell de Marquez soy una inmigrante más de este país, y mi historia es esta…

Llegue a este país en el año 2009 como residente junto con mi esposo y mis 3 hijos y llegamos a Grand Island NE. Donde actualmente vivimos. Como todos los que llegamos aquí, el idioma fue mi mayor obstáculo, porque estaba acostumbrada a ser una persona trabajadora e independiente, mis estudios de Auxiliar contable y secretaria aquí no eran válidos, tenía que revalidarlos pero todo el proceso era en inglés y yo no sabía ni decir hola, y aunque en mi país era empresaria y también trabaje por muchos años como administradora de empresas y secretaria, al llegar aquí solo podía aspirar a trabajar como lavaplatos, o tal vez si tenía suerte podía ser ayudante de cocina porque ahí no requerían que hablara o entendiera el inglés, mis opciones de trabajos eran limitados ya que tengo problemas de hernia de disco y otros problemas de salud que me impedían hacer trabajos físicos pesados. Mi esposo había comenzado a trabajar en la JBS, pero como ustedes saben tener 3 niños, pagar renta y todos los demás servicios que se necesitan para vivir y otros gastos que van saliendo no es fácil con un solo sueldo, Esta situación me frustraba mucho, tanto que a los 3 meses de vivir aquí yo me quería regresar a mi país. Pero mi esposo me decía que tuviera paciencia que todo hiba a mejorar porque la situación económica en mi hogar no era muy buena y en esos momentos había recibido la noticia de que venía un bebe en camino y mi preocupación era mayor.

Mi esposo ya no trabajaba en JBS, estaba trabajando en un colegio en el área de limpieza, Comencé a estudiar inglés en la escuela Lincoln porque eran clases gratis durante el tiempo que mis hijos estaban en clases y luego seguí buscando programas donde daban clases de inglés gratis para seguir aprendiendo. En ese tiempo de aprendizaje del inglés, también trabajaba en lugares donde no era necesario hablar mucho inglés. Trabajé cuidando personas de edad, limpiando casas, de lavaplatos y chofer, pero con el pasar del tiempo empecé hablando y entendiendo mas el idioma de este país, empecé aprendiendo más sobre su cultura, y comenzamos a crear lazos de amistad con personas de nuestra comunidad y mi frustración y deseos de regresar a mi país se fueron disipando, ya me sentía más segura y confiada porque todo iba mejorando. En el 2015 comencé a trabajar para el periódico Buenos Días Nebraska como secretaria, pues este periódico era en español y como tenia experiencia de secretaria pues me dieron el puesto, me sentía muy contenta de ver como estábamos progresando, y en el 2016 el dueño de esta empresa me comento que ya no iba a continuar con esta empresa porque tenia otros proyectos. Esta empresa tenia mas de 16 años informando y apoyando a la comunidad hispana. Porque toda la información que se publicaba en el periódico era en español. Cuando el dueño me informo esto, no me lo esperaba y me sentí un poco triste pero no por quedarme sin trabajo, mi tristeza era porque me gustaba ese trabajo, me gustaba estar ayudando a mi comunidad, siempre estaba en busca de eventos que fueran de beneficio para nuestra comunidad hispana para publicarlas no solo en el periódico también en las redes sociales, siempre me ha gustado ayudar a la gente, yo sentía que si yo podía hacer llegar a la gente la información en español ellos se sentirían menos frustrados de no entender nada y no saber nada del lugar donde viven, como yo me había sentido cuando llegue aquí.

Pero nunca me espere que el dueño me ofrecería quedarme con esta empresa porque yo no tenia ni donde caerme muerta metafóricamente hablando, es como decimos en nuestro país de origen cuando no tenemos ni un peso en nuestro bolsillo. Después hubo personas que me ayudaron a conseguir un préstamo en una organización que ayuda a pequeños empresarios llamado (REAP) y pude adquirir esta empresa que actualmente todavía estoy pagando. Mis pensamientos eran que iba poder ayudar a mucha gente, nunca analice la parte monetaria ni los costos del funcionamiento de esta empresa y ese fue un grave error que el tiempo me mostraría. No ha sido fácil mantener esta compañía a flote, porque todos nuestros servicios son gratis, el periódico es gratis, ingresar a nuestra pagina web y redes sociales es gratis, y algunos anuncios publicados en nuestro Periódico de organizaciones sin fines de lucro son gratis también. La empresa se sostiene únicamente con los anuncios que pagan algunas empresas y no siempre ponen anuncios, pero agradesco a cada uno de ellos porque gracias a ellos todavia seguimos aqui, la mayoría de las veces no tengo para pagarme un sueldo porque tengo que pagar todos los costos de impresión y funcionamiento de esta empresa. Buenos Días Nebraska actualmente tiene 21 años sirviendo a la comunidad de Nebraska Central, he tratado de mejorar todo lo que he podido de esta empresa, haciendo este periódico bilingüe, en ingles y español para que sirva como herramienta de aprendizaje para nuestra comunidad hispana. Imprimimos alrededor de 6mil a 10 mil copias mensuales que son repartidas mayormente por mi esposo y yo en diferentes condados de Nebraska. Muchos piensan que esta labor es fácil, que me llueve el dinero pero la realidad es que no, hago lo que puedo con los recursos que tengo para ayudar a mi comunidad, siempre me pregunto hasta donde podría llegar esta empresa si tuviera el respaldo o un apoyo económico como lo tienen muchas organizaciones sin fines de lucro, pero mientras ese sueño se hace realidad yo sigo trabajando duro y haciendo lo que puedo para informar a nuestra comunidad a través de nuestro periódico impreso y digital, nuestras redes sociales y nuestra página web Buenos Días Nebraska. Tal vez no estoy haciendo dinero, pero tengo la satisfacción de ayudar a otros en mi camino.