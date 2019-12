Grand Island, Nab. — Desayuno con Santa Claus.

Sábado, 12/21 – Los niños de 11 años y menores pueden unirse a nosotros para el desayuno con Papá Noel de 9: 30-11: 30 a.m. – Las puertas se abrirán a las 9:00 a.m. con un desayuno ligero para niños. Este año entregaremos boletos de colores y se anunciará que los grupos subirán y se tomarán sus fotos a partir de las 9:30 a.m. cuando llegue Santa Claus. Mientras las familias esperan, habrá actividades divertidas para participar, tales como; decora un globo de renos, decora un árbol de Navidad, juega un juego de bastón de caramelo, lee historias navideñas junto al fuego, canta villancicos y más. ROTC y Teen Library Corps de Grand Island Senior High estarán aquí para ayudar con la diversión.

Programas de vacaciones de invierno para niños

Los siguientes programas son para niños en edad preescolar 10. Los preescolares necesitarán ayuda de sus cuidadores. Los programas duran aproximadamente 45 minutos. Para obtener más información sobre la duración de la película, el título, la calificación o para registrarse, llame a la biblioteca al 385-5333.

 Lunes, 12/23 – Frozen 2 Hora del cuento a las 10 a.m. – La Reina de las Nieves llegará con su vestido helado, lista para compartir su historia de convertirse en Reina y cómo lo dejó todo. El tiempo con la Reina de las Nieves es verdaderamente mágico, con historias y canciones.

 Jueves, 26/12 – Winter Makerspace Building a las 10:00 a.m. Los niños pueden construir pequeños edificios, catapultas y otras estructuras. Se recomienda registrarse.

 Sábado, 28/12 – Sábado Película de invierno a las 11:00 a.m. – Vea una película y juegue con LEGOs.

 Lunes, 12/30 – Fiesta de Nochevieja a las 10:00 a.m. – Ven a celebrar el Año Nuevo con el Sistema de la Comunidad Limpia del Área de Grand Island. Se recomienda registrarse.

 Jueves, 1/2 – Un invierno de Eric Carle a las 10:00 a.m. – Ven a disfrutar de algunos libros y pintura de Eric Carle. Se recomienda registrarse.

 Sábado, 1/4 – Sábado Película de invierno a las 11:00 a.m. – Vea una película y juegue con LEGOs.

Los siguientes programas son para adolescentes de 10 a 18 años y más :

 Lunes, 12 / 23- Regalos de bricolaje: haz un regalo para alguien que conoces

 Jueves, 26/12 – Winter Makerspace – ¡Hagamos cosas!

 Lunes, 12/30 – Año nuevo con el sistema comunitario limpio del área de Grand Island: crear una embarcación

 Jueves, 1/2 – Super Smash Bros. Ultimate Tournament – Ven a competir en un torneo entre corchetes en el Nintendo Switch. Las plazas son limitadas. Llame para registrarse

Para más información comuníquese con Celine o Elle en la biblioteca al 385-5333 o a su gmail celines@gilibrary.org