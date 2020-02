CIUDAD DE GRAND ISLAND

NOTIFICACIÓN DE REUNIÓN PÚBLICA

Jueves, 5 de marzo de 2020; de 4:00 p. m. a 6:30 p. m.

Grand Island Public Library, 1124 W 2nd St, Grand Island, NE 68801

La ciudad de Grand Island (Ciudad), en coordinación con el Departamento de Transporte de Nebraska (NDOT) y la Administración Federal de Carreteras (FHWA), celebrará una reunión pública con respecto a un estudio de vinculación entre la planificación y el medio ambiente para mejoras potenciales en o cerca del cruce de Broadwell Avenue y Union Pacific Railroad (UPRR) en Grand Island, Nebraska. La reunión pública se llevará a cabo en Grand Island Public Library, 1124 W 2nd St en Grand Island, NE el jueves 5 de marzo de 2020, de 4:00 p. m. a 6:30 p. m. No habrá presentación formal.

El propósito del estudio (Estudio) de vinculación entre la planificación y el medio ambiente (PEL) del cruce de Broadwell Avenue y UPRR es determinar la necesidad de reformas para mejorar la seguridad y la congestión en el paso a nivel de Broadwell Avenue, al norte de 3rd Street, evaluar los impactos de posibles alternativas e identificar una alternativa local recomendada para el cruce de Broadwell Avenue y UPRR.

Broadwell Avenue es una carretera arterial norte-sur que sirve como conexión principal entre las partes norte y sur de la ciudad. El volumen de tránsito a lo largo de Broadwell Avenue en el paso a nivel actual es de más de 11.000 vehículos por día y se prevé que aumente. Actualmente, hay dos vías principales en el cruce de Broadwell Avenue, donde circulan más de 90 trenes por día. Estas vías forman parte del principal sistema ferroviario de UPRR para el transporte de carbón entre Wyoming y la zona este de Estados Unidos. Además de los trenes de transporte de carbón, estas vías sirven como parte del principal corredor de carga entre las costas oeste y este. Se prevé que el tráfico de trenes a lo largo de este corredor seguirá creciendo, creando retrasos adicionales y preocupaciones de seguridad en el paso a nivel del cruce de Broadwell Avenue.

La reunión pública se lleva a cabo para presentar el proyecto y recibir los comentarios del público. Todas las personas interesadas están invitadas a asistir, aportar sus comentarios y hacer preguntas. Se mostrará la información del estudio y el personal de la Ciudad estará presente para responder preguntas y recibir comentarios. La información del estudio estará disponible en español.

A las personas que requieran adaptaciones físicas o sensoriales, entre ellas el servicio de intérpretes, dispositivos para discapacidad auditiva, letra grande o material grabado, se les pide que se comuniquen con la ciudad de Grand Island, 100 East First Street, Grand Island, NE, (308) 385-5444, ext. 140, por lo menos 48 horas antes de la reunión para que el personal de la Ciudad pueda hacer la reunión accesible para todos y cada uno de los ciudadanos de la comunidad.

Los comentarios se recibirán hasta el 20 de marzo de 2020 y deberán presentarse a:

Tim Golka, P.E., City of Grand Island

100 East First Street, Grand Island, NE 68801

timg@grand-island.com

308.385.5444.

La información sobre el Estudio estará disponible en el sitio web de la Ciudad: www.grand-island.com/Broadwell-UPRR insert hyperlink. Para aquellos que no puedan asistir a la reunión en persona y quieran hacer comentarios acerca del Estudio, todo el material estará disponible mediante reuniones en línea desde el 5 de marzo de 2020 hasta el 20 de marzo de 2020, en www.grand-island.com/Broadwell-UPRR insert hyperlink. Para aquellos que no tienen acceso a Internet, la información se puede obtener en las oficinas de la ciudad o poniéndose en contacto con la Ciudad con: Tim Golka, P.E., City of Grand Island

100 East First Street, Grand Island, NE 68801

timg@grand-island.com

308.385.5444