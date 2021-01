Los limones nos recuerdan a la luz del sol y electrifican los sentidos y un plato de pasta simple y satisfactorio.

Los limones son muchas cosas, y enero es un buen momento para llenar un cuenco con media docena. Toma uno, clava tu uña en su piel aceitosa y de poros abiertos, huele y haz una lista mental. Los limones también están llenos de partículas con una carga eléctrica positiva que, cuando están sueltas, son como adolescentes en un automóvil eléctrico nuevo, que se pasean en busca de otras moléculas a las que adherirse y, al hacerlo, las cambian. Es esta actividad concentrada de protones que los nervios de la lengua y el cerebro interpretan y experimentan como la sensación de acidez cuando se encuentran con el limón.

Estudiamos esto en la escuela, y también pegamos alambre de cobre en frutas ovaladas con pezones para hacer una batería de limón. Sin embargo, fue releer la tarta y el ingenioso capítulo de Margaret Visser sobre los limones en su libro Mucho depende de la cena lo que me recordó la ciencia; cómo el movimiento y las bombas de protones dan como resultado la formación de ácido cítrico, lo que explica mucho. Los limones no solo son prácticos, duraderos, perfectamente empaquetados, soleados, esenciales, hermosos, etc., están cargados, son cables de salto, son una especie de electricidad comestible. No es de extrañar que nos emocione tanto un chorrito de jugo que golpea un ojo, un giro o una rebanada.

Enero, particularmente este enero, es un buen momento para hacer espaguetis con limón, parmesano y crema; un plato suave y afilado que también es útil porque la salsa tarda casi exactamente el mismo tiempo en prepararse que la pasta en cocinarse.

No se preocupe si el jugo de limón se parte la crema; Al derretir la mantequilla con el jugo de limón, la ralladura y las rodajas a fuego lento, se crea una emulsión bastante estable a la que se puede agregar la crema y el parmesano se espesa aún más, pero recuerde mantener el fuego bajo la sartén y amable. Otra cosa para recordar no es simplemente tirar, sino hacer buches realmente la pasta cuando la agregas a la sartén, para que el almidón se libere y se mezcle con la salsa de mantequilla y crema, lo que ayuda a que espese y, a su vez, se adhiera los puestos de espaguetis.

No necesitamos la ciencia para decirnos que el jugo de limón es un gran despertador; unas pocas gotas pueden resaltar otros sabores y aumentar nuestro aprecio por ellos. Puede sonar exagerado, pero los espaguetis con limón, parmesano y crema son aún mejores cuando van seguidos de una ensalada verde en un aderezo de aceite de oliva, sal y limón (los agito en un frasco de mermelada con una gota de agua), y mejor aún si tienes una rebanada de pastel de chocolate para pudín.

Espaguetis con limón, parmesano y nata Para 4 personas

2 limones sin encerar Sal y pimienta negra 450g de espaguetis 50 g de mantequilla 120 ml de nata 1 diente de ajo pequeño, pelado y triturado pero entero 4 cucharadas de parmesano rallado

Ponga a hervir una olla grande con agua para la pasta. Con un pelador de verduras, corte la cáscara (y la menor cantidad de médula posible) de un limón, luego corte las tiras peladas en rodajas muy finas. Ralle la cáscara del otro limón y luego exprima el jugo.

Una vez que el agua hierva, agregue sal, revuelva y agregue los espaguetis, configurando el temporizador por un minuto menos que el tiempo de cocción recomendado.

Mientras se cocina la pasta, en una sartén ancha a fuego medio-bajo, caliente la mantequilla con el ajo (pelado y triturado para un sabor suave, en rodajas para uno más fuerte) rodajas de limón, ralladura y dos cucharadas de jugo de limón. Una vez que la mantequilla esté formando espuma suavemente, agregue la crema y dos cucharadas de queso parmesano y deje que se formen burbujas. Baja el fuego y mantenlo caliente.

Una vez que termine el temporizador de la pasta, escurra, reservando un poco del agua de cocción (o levántela directamente en la sartén con pinzas), luego agregue la salsa cremosa y haga buches vigorosamente para que el almidón de la pasta se combine con ella. Agregue el resto del parmesano y un poco de pimienta negra y revuelva nuevamente para que la salsa se adhiera a las hebras; si parece rígido, agregue un poco del agua reservada y revuelva nuevamente. Servir inmediatamente.