El mundo del baloncesto permanece en un estado de luto por Bryant, su hija Gianna y las otras siete personas que subieron a bordo de un helicóptero un domingo por la mañana hace un año.

Kobe Bryant no estaba en la burbuja con Los Angeles Lakers en octubre pasado cuando ganaron el campeonato de la NBA. No estuvo en el fin de semana del Juego de Estrellas en Chicago, donde la mitad de los jugadores usaron su número en sus uniformes y la otra mitad vistió el número de la camiseta de su hija. No estuvo allí para escuchar al Salón de la Fama del Baloncesto anunciar que su carrera era digna de consagración.

Sin embargo, su presencia se sintió tan claramente en cada uno de esos momentos

“Todo se detuvo”, dijo el entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, a los periodistas la semana pasada. “La música se detuvo. Los jugadores se detuvieron. Nadie dijo una palabra. Muchos chicos se tiraron al suelo y empezaron a llorar. No pasó nada durante 10 minutos. Todos nos quedamos sentados en silencio. Fue uno de los peores momentos de nuestras vidas “.

Jarron Collins se me acercó y me susurró la noticia al oído. Creo que fue lo mismo cuando un par de personas de nuestro personal se lo susurraron a un par de jugadores de nuestro equipo. Todos éramos como un ciervo en los faros, ¿sabes? Nos quedamos paralizados y todos tratamos de asimilar la noticia y todo se detuvo “.

Bryant, su hija Gianna y las otras siete personas que se subieron a ese helicóptero un domingo por la mañana en el sur de California se han ido desde hace exactamente un año: el martes marca el sombrío aniversario del accidente que les quitó la vida.

Se han derramado lágrimas. Se han contado historias. Se han hecho homenajes.

Y si había alguna duda sobre qué tipo de legado dejó atrás Bryant, cinco veces campeón de la NBA, todavía el cuarto anotador en la historia de la NBA, un veterano de 20 años en la liga, ahora se ha borrado. Todavía resuena, tal vez más que nunca.

Que Dios descanse su alma, Dios descanse el alma de Gigi y los otros siete que perecieron”, dijo el entrenador asistente de Miami y ex jugador de la NBA Caron Butler, quien estuvo cerca de Bryant durante años. “El legado que dejó, hombre, lo hizo todo. Él inspiró. Cuando piensas en ser mejor, aceptar la tormenta, tener la mentalidad y la perspectiva correctas sobre la vida y siempre tratar de ser mejor, él encarnó todo y es por eso que su legado vivirá para siempre “.

Bryant se ha ido, pero eso no significa que Butler esté dudando en una promesa que hizo. Butler tuvo una afinidad desde hace mucho tiempo por Mountain Dew, incluso bebiendo durante los juegos cuando otros pensaban que estaba tomando Gatorade. Cuando Butler jugó para los Lakers, Bryant lo instó fuertemente a dejar el hábito.

Butler estaba grabando un anuncio el año pasado de Mountain Dew. Tomó un sorbo para las cámaras. Luego escupió la bebida.

“Por respeto a mi hermano”, dijo Butler.

Butler y Bryant eran hermanos en el sentido de compañeros de equipo. Tony Altobelli perdió a su hermano real, John Altobelli, en el accidente. Alyssa Altobelli fue compañera de equipo de Gianna Bryant; estaba en el helicóptero junto con John, su padre y su madre Keri.

John Altobelli fue entrenador de béisbol en Orange Coast College en el sur de California. Tony Altobelli es el director de información deportiva de esa escuela; Los directores de información deportiva tienen la tarea de promover a sus equipos, en las buenas y en las malas, siempre tratando de encontrar una forma positiva de contar una historia. Y de alguna manera, incluso para una historia tan dolorosa, Tony Altobelli ha logrado hacer eso.

Su hermano murió con Kobe Bryant. Así fue como el mundo llegó a saber quién era su hermano.

“Es bueno ver su memoria y su forma de vida siendo celebrada por personas que se encuentran fuera de nuestra área”, dijo Tony Altobelli. “Le quita un poco de dolor a lo que sucedió. Dije en broma que si tenía que suceder, me alegro de que una figura global estuviera con él cuando sucedió porque ahora todo el mundo sabe sobre mi hermano, mi cuñada y mi sobrina. Y creo que es muy bueno “.

Christina Mauser también murió en el accidente; ella era una de las entrenadoras de la academia de Bryant. Tony Altobelli y el esposo de Mauser, Matt, se han hecho amigos en el último año; no se conocían antes del 26 de enero de 2020. Matt Mauser ha organizado un concierto para homenajear a los que murieron en el accidente y servir como beneficio para la fundación que inició en la memoria de su esposa; se transmite el martes por la noche.

Sarah Chester y su hija Payton de 13 años, otra de las jugadoras junto con Gianna y Alyssa, también estaban a bordo. También murió el piloto Ara Zobayan. Los Lakers estaban en el aire cuando se supo la noticia, volando a casa desde un juego en Filadelfia, la ciudad natal de Bryant.

Los Lakers no están planeando ninguna marca formal del día, ni tampoco la NBA. No es un día de celebración. Es un día para recordar, no es necesario.

El legado de Bryant sigue vivo. No será olvidado. Tampoco el 26 de enero de 2020.

No creo que ninguno de nosotros olvide ese día ”, dijo Kerr.

Nota tomada de: The Guardian