Abby Javier-Paxtle es una estudiante de desarrollo humano y ciencias de la familia y española con especialización en sociología y estudios de la mujer y de género. Como estudiante universitaria de primera generación, está sirviendo como un modelo a seguir para su familia y sus compañeros Huskers en el campus.

Hable un poco sobre su experiencia como estudiante universitario de primera generación.

Ser un estudiante universitario de primera generación vino con muchas preguntas y preocupaciones, ya que soy el primo mayor de mi generación, sentí la presión de tener que dar un ejemplo para todos los que vinieron después de mí. Me cuestioné mucho, preguntándome si realmente pertenecía a la universidad, por qué parecía diferente de todos los demás y si realmente tenía el conocimiento y las cualidades que necesitaba para pertenecer aquí. Constantemente encontré tranquilidad en la Academia Preparatoria de Nebraska College. Fueron mi base de rock que me hizo la transición desde el principio hasta el final de mi carrera universitaria. Aparte de ellos, pude encontrar un hogar y una comunidad dentro del Consejo Griego Multicultural cuando me uní a Lambda Theta Nu Sorority, Inc. Una vez que tuve la sensación de pertenecer a una comunidad, parecía que todo lo demás encajaba perfectamente en su lugar.

¿Cómo te ayudó NCPA a prepararte cuando ingresaste a la universidad?

La Academia Preparatoria de Nebraska College es un programa del que he sido parte desde el final de mi octavo año de grado en la escuela intermedia. Además de la promesa financiera que podemos obtener al final de nuestro último año en la escuela secundaria, brindan apoyo en muchas áreas. Todos los veranos visitábamos el campus de la UNL e íbamos a talleres, ya sea que cubrieran cómo tomar las mejores notas o cómo hacer nuestros impuestos,NCPA nos proporcionó experiencias de todas las áreas. Lo que más aprecio de NCPA es su compromiso de ayudarnos a los estudiantes en todas las áreas, el personal siempre es un gran oído atento. No importa en qué etapa de la universidad estuviera, siempre había alguien con quien podía hablar y comunicarme, desde Karen en el lado de la escuela secundaria, hasta Deena y Vanessa en el lado de la universidad, incluso nuestro director más ocupado, Moi Padilla, siempre se asegura de registrarse y hacer tiempo para todos y cada uno de nosotros si alguna vez lo necesitamos. Sin NCPA, definitivamente me habría perdido en cómo hacer posible la universidad para mí.

Usted ha ayudado a los estudiantes entrantes de primer año como mentor de pares de NCPA. ¿Cuál es tu parte favorita de servir en ese tipo de rol o hay algo que hayas aprendido de la experiencia?

Con todo lo que NCPA me ha dado, siempre he querido retribuir de alguna manera y el programa de mentores de pares lo ha hecho posible. NCPA tiene muchas opciones de programas de mentores donde los estudiantes de clase alta en la escuela secundaria pueden ser mentores de estudiantes de primer año en Grand Island, entre estudiantes de secundaria y universitarios en Omaha y también el programa líder de pares donde los estudiantes universitarios de clase superior serán mentores de estudiantes de primer año entrantes para ayudarlos con la transición universitaria. Afortunadamente pude hacer todos los programas dentro de mi tiempo en el programa. Si bien no todos necesitan un mentor, poder dejar un impacto en al menos un estudiante ha sido muy gratificante. Conocí a algunas de las personas más increíbles a través de nuestros programas de tutoría y me encanta ver sus éxitos. Ser capaz de ver a alguien hacer la transición y crecer, mientras que ser parte de ese proceso realmente te hace ver en ti mismo cuánto has crecido y cómo han cambiado las cosas.

¿Por qué decidiste unirte a Lambda Theta Nu Sorority, Inc.? ¿Hay algo que te haya enseñado ser parte de ella?

Mientras iba a eventos en el campus, encontré mi lugar dentro de Lambda Theta Nu Sorority, Inc., una organización donde las latinas son apoyadas por la hermandad y se crían unas a otras, sin que ninguna hermana se quede atrás. No ha habido ningún momento en el que no haya sido apoyado por esta hermandad. Ya sea académico o personal, siempre tengo a alguien a mi lado que está ahí para mí en los mejores y peores momentos. Aprendimos a unirnos, a pesar de que todos provienen de diferentes orígenes, pequeños y grandes, nos convertimos en una familia para ayudarnos mutuamente cuando uno se sentía deprimido. Al unirse a una hermandad multicultural, abre la puerta para conocer a muchas más personas a través del Consejo Griego Multicultural.

¿Qué esperas lograr en tu vida?

Espero tener un impacto positivo en muchas vidas. Quiero ayudar a tantas personas como sea posible, ya sea a través de la traducción, siendo un hombro en el que apoyarse o de cualquier manera que pueda mejorar el día o la vida de alguien. Para mí, no hay mejor sensación que ver a otra persona tener éxito y pude ayudar de alguna manera.

¿Qué o quién te inspira?

Mi hermana pequeña Denisse me inspira todos los días. Ella tiene el corazón más dulce y siempre está buscando ayudar a los demás también. Pase lo que pase, ella siempre mira el lado positivo de cada día y cada situación. Como alguien que tiene todo lo que necesita, rara vez pide más, siempre preguntando si podríamos donarlo a otra persona o podríamos guardarlo para más tarde para cuando realmente lo necesitemos. Su mentalidad es algo hermoso que estoy orgulloso de compartir con ella. Mis hermanitas son mi motivación todos los días.

¿Cuál es su consejo para otros estudiantes de primera generación o estudiantes que buscan tener un impacto?

¡No tengas miedo! No tengas miedo de probar algo nuevo, de hacer preguntas, de hablar, de aportar una nueva idea, de comer solo durante el almuerzo, de unirte a un club, hermandad/fraternidad o comunidad de aprendizaje sin nadie que conozcas en él. Todo parece aterrador, pero estas cosas nos ayudan a aprender y crecer. Era la persona más tranquila en la escuela secundaria y nunca habría pensado en hacer todas las cosas que he hecho hasta ahora, conocer a las personas increíbles que pude conocer y obtener algunos de los amigos más increíbles, algo que no habría hecho si tuviera miedo.