El año pasado se cometieron más violaciones graves contra los niños en Gaza, Cisjordania e Israel que en cualquier otro lugar del mundo, según un informe de la ONU que se publicará esta semana.

El informe sobre los niños y los conflictos armados, al que tuvo acceso The Guardian, verificó más casos de crímenes de guerra contra niños en los territorios ocupados e Israel que en cualquier otro lugar, incluida la República Democrática del Congo, Myanmar, Somalia, Nigeria y Sudán.

“Israel y el territorio palestino ocupado presentan una escala e intensidad sin precedentes de graves violaciones contra los niños”, dice el informe.

La evaluación anual, que el secretario general, António Guterres, presentará a la Asamblea General de la ONU a finales de esta semana, incluye a Israel por primera vez en un anexo de Estados infractores responsables de violaciones de los derechos de los niños, lo que provocó la indignación del gobierno israelí.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, emitió una declaración en la que afirmaba que la ONU “se había añadido a la lista negra de la historia al unirse a quienes apoyan a los asesinos de Hamás”.

El informe detalla sólo casos que los investigadores de la ONU pudieron verificar, por lo que representa sólo una parte del número total de muertes y lesiones de niños durante el año pasado.

En total, la ONU verificó “8.009 violaciones graves contra 4.360 niños” en Israel, Gaza y Cisjordania, más del doble que las cifras de la República Democrática del Congo, el siguiente peor lugar en cuanto a violencia contra los niños.

Del número total de niños víctimas verificados, 4.247 eran palestinos y 113 israelíes.

En total, 5.698 violaciones fueron atribuidas a las fuerzas armadas y de seguridad israelíes, y 116 al brazo armado de Hamás, las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam. Los colonos israelíes fueron considerados responsables en 51 casos, y las Brigadas Al-Quds de la Jihad Islámica Palestina estuvieron involucradas en 21.

Entre el 7 de octubre y finales de diciembre del año pasado, la ONU verificó la matanza de 2.051 niños palestinos y dijo que el proceso de atribución de responsabilidades estaba en curso, pero el informe señalaba: “La mayoría de los incidentes fueron causados ​​por el uso de armas explosivas en zonas pobladas. por las fuerzas armadas y de seguridad israelíes”.

El informe admitió que refleja sólo una imagen parcial de la situación en Gaza.

“Debido a los graves problemas de acceso, en particular en la Franja de Gaza, la información presentada aquí no representa la escala completa de las violaciones contra los niños en esta situación”, dijo.

El informe también encontró graves abusos por parte de las fuerzas israelíes en Cisjordania, con 126 niños palestinos asesinados y 906 detenidos. La ONU verificó cinco casos en los que los soldados utilizaron a niños “para proteger a las fuerzas durante las operaciones de aplicación de la ley”.

En el transcurso de 2023, en el período previo al ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre, la ONU dijo que Hamás y los brazos armados de la Jihad Islámica Palestina organizaron “campamentos de verano”, en los que los niños estaban expuestos a “contenidos y actividades militares”.

En los primeros tres meses de la guerra, la ONU verificó 23 casos separados de denegación de acceso humanitario por parte de las autoridades israelíes “relacionados con la denegación de coordinación de misiones de ayuda humanitaria y la prevención del acceso a atención médica”.

En el curso de la ofensiva israelí en Gaza, la ONU descubrió que “casi todas las infraestructuras, instalaciones y servicios críticos han sido atacados, incluidos sitios de refugio, instalaciones de las Naciones Unidas, escuelas, hospitales, instalaciones de agua y saneamiento, molinos de granos y panaderías”.

“Los niños corren el riesgo de sufrir hambruna, desnutrición grave y muerte evitable”, dice el informe de la ONU.

“Estoy consternado por el dramático aumento y la escala e intensidad sin precedentes de violaciones graves contra los niños en la Franja de Gaza, Israel y la Cisjordania ocupada”, dice Guterres a la asamblea general en el informe.

Nota publicada por: The Guardian

A man carries the body of a Palestinian girl, who was killed in an Israeli strike, at her funeral in Khan Younis, Gaza, on 17 October 2023. Photograph: Mohammed Salem/Reuters