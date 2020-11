El Departamento de Salud del Distrito Central Norte (NCDHD) ha sido informado de 102 casos en el distrito desde el último informe el 26/10: 12-Antelope; 5-Boyd; 6-Brown; 6-Cherry; 26-Holt; 0-Keya Paha; 16-Knox; 31-Pierce; 0-Rock.

Lamentablemente, NCDHD ha sido informado de dos muertes adicionales en el distrito, una mujer del condado de Holt de unos 70 años y una mujer del condado de Pierce de unos 80 años. El personal y la administración del NCDHD envían sus más sinceras condolencias a la familia durante este tiempo.

El Departamento de Salud del Distrito Central Norte se complace en informar 117 recuperaciones en todo el distrito desde el último informe de recuperación: 21-Antelope, 8-Boyd, 13-Brown, 10-Cherry, 23-Holt, 25-Knox, 10-Pierce, 7-Rock.

Con vigencia inmediata, el Departamento de Salud del Distrito Central Norte hará la transición para informar los recuentos de casos de COVID-19 solo los lunes y jueves.

Debido a la afluencia de casos y recursos y el tiempo necesario para contactar casos y garantizar que se notifique a los contactos cercanos, se ha creado una brecha para completar los contactos de recuperación. NCDHD se comunica con cada caso positivo antes de informar el caso como recuperado. El NCDHD está trabajando diligentemente para cerrar la brecha en los casos activos lo más rápido posible. Para aumentar la transparencia con el distrito de nueve condados que atendemos, NCDHD comenzará a informar un número total de casos nuevos recibidos en los últimos 14 días para ayudar a los miembros de la comunidad a comprender una estimación de los casos activos. Para el 29/10, la región NCDHD ha agregado 355 nuevos casos positivos de COVID-19 en los últimos 14 días.

Las clínicas NCDHD TestNe se reanudarán la próxima semana con el siguiente calendario:

Test NE Clinic: lunes 2 de noviembre en Bassett de 11 a.m. a 1 p.m. en el recinto ferial

Test NE Clinic el martes 3 de noviembre en O’Neill de 8:30 am a 10:30 am. Utilice el acceso del aliado del este para la clínica drive-thru en la parte trasera del edificio NCDHD.

Test NE Clinic el miércoles 4 de noviembre en Niobrara en el Trading Post de 10:30 am a 12:30 pm.

Se prefiere el registro previo en testnebraska.com para un período de prueba, pero no es obligatorio. La prueba en estos eventos es gratuita.

Una clínica de vacunación contra la influenza será el lunes 2 de noviembre de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. en el recinto ferial del condado de Rock. El NCDHD quisiera recordarles a quienes asisten a las clínicas de autoservicio que permanezcan en su vehículo cuando lleguen y sigan las instrucciones de las señales. Para acelerar el proceso de la clínica, complete el formulario de vacunación en línea antes de su llegada y tenga una copia de su tarjeta de seguro con usted. Si no puede completar el formulario de vacunación antes de la clínica, el NCDHD tendrá copias impresas disponibles y hará copias de las tarjetas de seguro según sea necesario. Consulte nuestro calendario de clínicas de vacunación contra la influenza en la página VAX4LIFE de nuestro sitio web para conocer las clínicas que pueden llegar a las comunidades cercanas a usted.

Actualización del recuento de casos al 29/10/2020 a las 4:00 p.m.: 1470 casos totales (TC), 659 recuperaciones (R), 22 muertes (D) y 355 casos totales notificados en los últimos 14 días. Un recordatorio de que los números totales de casos (TC) se representan en primer lugar, y de esos casos totales, el número de personas recuperadas (R) se representa en segundo lugar, y el total de muertes relacionadas con casos (D) se representa en tercer lugar.

Antelope: TC: 191, R:76, D: 1 Keya Paha: TC: 7, R: 2

Boyd: TC: 71, R: 24 Knox: TC: 329, R: 180, D: 1

Brown: TC: 89, R: 43, D: 2 Pierce: TC: 258, R: 108, D:9

Cherry: TC: 126, R: 85, D:5 Rock: TC: 76, R:61

Holt: TC: 323, R: 80, D: 4