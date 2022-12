By

LINCOLN – No es demasiado tarde para recibir la vacuna anual contra la gripe. La temporada de gripe es bastante impredecible; puede comenzar tan temprano como el otoño y durar hasta la primavera. La actividad de la gripe está en su apogeo durante el invierno. Por lo tanto, los profesionales de la salud pública, los defensores y las comunidades se unen para promover la vacunación contra la influenza.

La Semana Nacional de Vacunación contra la Influenza (N.I.V.W.) se celebra entre el 6 y el 12 de diciembre como una forma de recordar a las personas que se mantengan protegidas en los próximos meses de invierno. Sin embargo, solo alrededor de la mitad de los estadounidenses reciben la vacuna anual. Muchos de los que eligen no hacerlo piensan que la gripe es solo un resfriado fuerte. Pero es más que eso. La gripe puede causar complicaciones de salud graves, como infecciones bacterianas o neumonía, que pueden llevar a la hospitalización. Si no se trata en el momento adecuado, la gripe puede incluso provocar la muerte.

Si bien la mayor parte de la actividad de la gripe alcanza su punto máximo entre diciembre y febrero, la actividad significativa puede durar hasta mayo. Se tarda aproximadamente dos semanas después de recibir la vacuna para que se desarrollen anticuerpos en el cuerpo y brinden protección contra la infección por este virus. Por lo tanto, es mejor vacunarse antes de que los virus de la influenza comiencen a propagarse en la comunidad. La vacuna contra la gripe ofrece protección contra la gripe durante al menos seis meses.



“Mientras celebramos la festividad con familiares y amigos, es importante protegerse unos a otros al disminuir la posibilidad de propagar la gripe”, dijo el Dr. Matthew Donahue, epidemiólogo estatal. “La influenza puede ser una enfermedad potencialmente mortal para algunas personas, ya que puede enfermar a cualquiera. La mejor manera de protegerse contra la gripe y su propagación es vacunarse todos los años”.

Incluso si alguien ya ha tenido gripe, todavía hay beneficios de la vacunación. Hay muchos virus de la gripe diferentes que se propagan durante la temporada, y la mayoría de las vacunas contra la gripe pueden proteger contra cuatro cepas de gripe diferentes. Cualquier persona que contrae la gripe puede transmitirla a alguien que tiene un alto riesgo de enfermarse gravemente, incluidos los niños menores de seis meses, ya que son demasiado pequeños para vacunarse contra la gripe. Es biológicamente imposible contraer la gripe de la vacuna ya que no contiene un virus vivo.

Los virus de la influenza cambian constantemente, por lo que las vacunas contra la influenza se actualizan cada temporada para brindar protección. La vacuna y la inmunidad natural también disminuyen con el tiempo, por lo que se trata de una vacunación anual.

Un estudio de 2018 mostró que entre los adultos hospitalizados con gripe, los pacientes vacunados tenían un 59 % menos de probabilidades de ser admitidos en la UCI que los que no habían sido vacunados. Entre los adultos en la UCI con gripe, los pacientes vacunados pasaron en promedio cuatro días menos en el hospital que los que no fueron vacunados.

Vacunarse también puede proteger a otros, incluidos aquellos que son más vulnerables a la gripe grave, como bebés y niños pequeños, personas mayores y personas con ciertas afecciones de salud crónicas. La vacuna contra la gripe puede salvar la vida de los niños; un estudio de los CDC de 2017 fue el primero de su tipo en mostrar que la vacunación contra la influenza puede reducir significativamente el riesgo de que un niño muera a causa de la influenza.

Utilizando datos desde principios de octubre de 2021 hasta mediados de junio de 2022, los CDC estimaron que la infección por el virus de la influenza provocó 9 millones de enfermedades sintomáticas, 4 millones de visitas médicas, 100 000 hospitalizaciones y 5000 muertes. Los adultos mayores representaron el 83% de esas muertes.

Para encontrar un sitio que ofrezca vacunas contra la gripe, vaya a https://www.vaccines.gov/find-vaccines/ y escriba su código postal.